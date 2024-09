Mediaset al via Pomeriggio Cinque Mattino 4 e Quarta Repubblica

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024), al via le nuove stagioni diNews,4, Diario del giorno e; Paolo Del Debbio debutta alla conduzione di 4 Di Sera in Access Prime-Time Lunedì 2 settembre supartono le nuove stagioni di 5 programmi Videonews e Paolo Del Debbio debutta alla conduzione di 4 di sera, nell’access prime-time di Retequattro. Su Canale 5, nuove stagioni di:News condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Il contenitore della mattina è in onda dal lunedì al venerdì alle 8.45., in onda dal lunedì al venerdì alle 17.00. Alla guida, per il secondo anno consecutivo, Myrta Merlino.5 – logoSu Retequattro: Torna4, con Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda dal lunedì al venerdì alle 10.55. Alle ore 15.