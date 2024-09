Le Acli di Arezzo sono proiettate verso congresso e nuova sede

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Lediil2024. Il più importante incontro dedicato alla programmazione, all’organizzazione e al rinnovamento dell’associazione è fissato per sabato 26 ottobre al circolo di San Giovanni Valdarno, andando a proporre una giornata di confronto tra tutte le componentiste per definire gli orizzonti operativi del prossimo quadriennio. Questo appuntamento sarà anticipato dai congressi dei trentaquattro circoli che, diffusi tra i grandi centri e i piccoli borghi, permetteranno di dar voce a tutti i 3.600 tesserati delleper eleggere i settantadue delegati per ilprovinciale e per far emergere problematiche e potenzialità dei singoli territori con la volontà di attivare nuovi progetti e servizi di reale utilità.