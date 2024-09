Il 17enne che ha sterminato la famiglia a Paderno Dugnano | Oppresso mi sentivo un corpo estraneo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Un” e la sensazione di sentirsi “”. In un “malessere” di questo tipo, che nessuno aveva intuito, avrebbe innescato la furia di un diciassettenne che ieri ha confessato di averla: madre, padre e fratellino di 12 anni. Il minore è stato arrestato dai Carabinieri per gli omicidi avvenuti a(Milano) nella casa familiare (Milano). Come riportano alcuni quotidiano l’adolescente ha espresso questo sentimento di estraneità che covava, a suo dire, da un po’. Lorenzo, 12 anni, la madre Daniela, 48, e il padre Fabio, 51, sono stati uccisi in casa a coltellate. In un primo momento non ha saputo spiegare meglio quello che è scattato nella sua mente, sembrando pentito in più circostanze e inframezzando il suo racconto con scoppi di pianto.