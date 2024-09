I docenti nel limbo dell’ultimo concorso | hanno superato le prove con più di 70 ma devono cominciare daccapo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano – Chiedono, almeno, il “Fattore 3”. Ovvero una graduatoria di merito pari a tre volte i posti messi bando per le singole materie, con chi è rimasto escluso dalle ultime assunzioni ma hatutte le. “È il giusto compromesso”, sottolineano dal gruppo “Gli idonei legati dal merito - Gli invisibili”. L’ultimo, previsto dal Pnrr, era “one shot”: non è prevista alcuna “lista d’attesa“ in base ai punteggi ottenuti. Ed è già all’orizzonte un nuovo. Gli idonei peròraccolto firme e promettono battaglia legale. Chiedendo, in particolare, “l’abilitazione in quantoordinario e con soglie minime di 70 su 100, se risultati idonei superando tutte le. Come avvenuto per gli scorsi concorsi ordinari”.