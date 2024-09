F1 Alonso si complimenta con Colapinto | Ottima gara non sapevo fosse dietro di me lo avrei fatto passare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Fernando, pilota dell’Aston Martin, è rimasto sorpreso in positivo dal debutto in F1 di Franco. Il giovane pilota argentino ha preso il posto di Logan Sargeant in Williams, firmando un contratto con la squadra inglese fino al termine della stagione: “Haun’. Gli ho parlato nel parco chiuso e gliel’ho detto. Si è ritrovato con un po’ di dolore alla schiena a causa del sedile. Era la prima volta che saliva in macchina per due ore a passo sostenuto”.”Serve he si prepari bene nelle prossime settimane e che aggiusti il ??sedile, perché a Singapore non è così facile come a Monza, dove ci sono così tante zone per riposare,” ha detto, avvertendolo sul circuito che la F1 affronterà dopo il Gran Premio a Baku. “Nonche12esimo se no lo lasciavo andare avanti, totalmente, senza punti, non mi importava,” ha concluso ironicamente.