De Paola convinto | Inter serena Sarà difficile da arginare

(Di lunedì 2 settembre 2024) Paolo Dedel livello dell’per questa stagione di Serie A. Il giornalista spiega su TMW Radio la tranquillità raggiunta dalla squadra di Simone Inzaghi. PRIMI DELLA CLASSE – La Juventus si è fermata per la prima volta in campionato alla terza giornata contro la Roma. Un noioso 0-0 ha portato i bianconeri a 7 punti, gli stessi raggiunti dalla squadra di Simone Inzaghi con la vittoria sull’Atalanta per 4-0. Paolo Decommenta così il weekend: «L’rimane la favorita per lo Scudetto? Sì, ha un forza preponderante e una serenità che si vede in campo. Barella fa quel gol perché è sereno, perché sa che quella giocata potrà ricapitargli. È la serenità dei forti ed è la piùda. La strada dell’c’è già ed è un’autostrada».