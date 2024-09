Balneari Sib e Fiba | solidarietà ai colleghi aggrediti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDiverse gli episodi, recentemente accaduti in spiaggia, a danno degli imprenditorida parte di alcuni clienti violenti. Esprimiamoaiche, nelle ultime settimane, hanno subito attacchi verbali e fisici da parte di persone che pretendono di usufruire dei servizisenza pagare – affermano in una nota congiunta Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italianoaderente a FIPE/Confcommercio e Maurizio Rustignoli, presidente di/Confesercenti. Questo clima ostile è frutto di una disinformazione fuorviante, diffusa sia da una parte della politica che da alcune Associazioni pseudo-ambientaliste. Le concessioni deiitaliani sono valide fino al 31 dicembre 2024, come stabilito dalla legge, ma si è parlato troppo e male di questo tema, creando confusione.