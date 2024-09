Vis salta lo scambio Zoia-Martino Il mercato finisce senza altri innesti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilvissino si è chiusoulteriori movimenti e tutta l’attenzione ora si sposta sul debutto casalingo di domani. L’unica trattativa possibile, locon il Cotra, entrambi difensori esterni, èta. S’era capito che in Calabria non erano troppo entusiasti all’idea, dunque l’esperto terzino rimarrà in rossoblù. Ha affondato i suoi colpi invece l’Arezzo, avversario della Vis domani sera al Benelli (ore 20,45). Rivelatasi complicata la pista per Fiordilino del Venezia, il diesse degli amaranto, Aniello Cutolo, ha portato alla corte di mister Troise il trequartista Luca Chierico (2001), figlio d’arte, ex Gubbio, e Salvatore Santoro (’99), uomo d’ordine, ex Pro Vercelli. Entrambi a titolo definitivo: il primo prelevato dal Genoa, il secondo dal Pisa.