US Open 2024 Matteo Arnaldi cede in tre set a Jordan Thompson e saluta New York

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Una brutta sconfitta.(n.30 del ranking) è stato battuto dall’australiano(n.32 del ranking) nel match valido per il terzo turno degli US. Una prestazione deludente per, decisamente falloso nel corso dell’intera partita. Non è un caso che l’ultimo punto del confronto sia stato un doppio fallo., quindi, approda agli ottavi dove giocherà contro il vincente dell’incontro tra Alex de Minaur (n.10 del seeding) e Daniel Evans. Nel primo setè il primo a dover cancellare una chance break al suo rivale, come nel secondo game. Va corrente alternata l’azzurro, facendo vedere ottimi vincenti, ma anche gratuiti decisamente evitabili. Una poca regolarità che costa caro nell’undicesimo gioco. Lo strappo dell’australiano è decisivo ai fini del parziale, vinto 7-5. Nel secondo setperde completamente la strada.