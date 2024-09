Sharon sua mamma e Sergio portano fiori sul luogo del delitto | Ora giustizia è stata fatta

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 1 settembre 2024) Terno d’Isola. Un vaso di rose bianche. L’ultimo regalo per la suagliel’ha portato dove non avrebbe mai voluto: suldove èuccisa. Il giorno dopo l’arresto di Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio della 33enne di Terno d’Isola,Ruocco è tornato suldel. Il 37enne ha raggiunto via Castegnate intorno alle 9 di mattina accompagnato da Mariateresa Previtali, madre della vittima, e insieme a lei ha posato idi fronte al muretto divenuto un altarino. “Dopo un mese di incertezza la notizia finalmente mi ha dato un po’ di sollievo, perché cancella tutte le insinuazioni dette su di noi”, aveva detto Ruocco dopo aver appreso del fermo del presunto omicida.