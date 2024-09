Roma boom di controlli dei Carabinieri lungo la metro A

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024- Idella StazioneCinecittà, con il supporto di altre pattuglie della CompagniaCasilina, hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio nel quartiere, con particolare attenzione alle aree adiacenti le fermate dellaLucio Sestio, Giulio Agricola, Subaugusta, Cinecittà e Anagnina, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.