James Spithill non si accontenta | Luna Rossa ha dato un segno di forza ma non è sufficiente

(Di domenica 1 settembre 2024)ha impressionato nella terza giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo che determina chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha infatti surclassato American Cup e INEOS Britannia: prima ha sconfitto nettamente gli statunitensi dopo uno spettacolare sorpasso nel secondo tratto di bolina, poi ha ribaltato anche i britannici con un paio di virate strepitose nel primo lato di bolina. Grazie ai due successi ottenuti ieri pomeriggio, Team Prada Pirelli occupa in solitaria il primo posto nella classifica generale del round robin e oggi pomeriggio tornerà in acqua a Barcellona per fronteggiare gli svizzeri di Alinghi, andando a caccia del poker lungo la strada che porta alle semifinali.