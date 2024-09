Il sociale la cultura e l’educazione Progetti promossi | pronti a partire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Finanziati tutti i 44dei tre bandi della Fondazione comunitaria Nord Milano. Sedici nel settore, dodici in quellole e sedici in quello del, per un totale di fondi raccolti pari a 40mila 219 euro. "interessanti, e soprattutto utili, hanno saputo mobilitare la comunità con risultati veramente incoraggianti. Questa è la dimostrazione che attraverso i bandi della Fondazione gli enti del terzo settore possono e sanno creare concrete occasioni di crescita e che la comunità ne riconosce il valore, addirittura mettendo mano al portafoglio e sostenendo economicamente le nuove progettualità. Un obiettivo importante per noi che abbiamo tra le nostre mission proprio quella di diffondere ladel dono", spiega la presidente Paola Pessina.