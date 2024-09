Cesena la beffa arriva dopo cento minuti Berti illude poi lo Spezia ribalta la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Incredibile a La. Una sconfitta immeritata, si ripete il canovaccio visto col Sassuolo, ma ancora più doloroso per come matura. Comincia malissimo la trasferta in Liguria. Cristian Shpendi è vittima di un affaticamento muscolare durante la rifinitura di sabato, si preferisce non rischiare e quindi va in tribuna. Ormai una costante questi acciacchi, sostanzialmente assenti durante il mese di preparazione precampionato. 10 giorni fa si fermò Prestia, ora tocca al ragazzo albanese. Mignani schiera Kargbo in prima linea,e Antonucci alle sue spalle. Per il resto va in campo la formazione che ha battuto il Catanzaro, Prestia e Van Hooijdonk sono in panchina.in completo rosa, minuto di silenzio in ricordo di Sven Goran Eriksson. Si comincia e ancora una volta il Cavalluccio passa al pronti via, al termine di un’azione splendida.