US Open 2024 Jasmine Paolini non si ferma | battuta in due set Putintseva raggiunti gli ottavi di finale

(Di sabato 31 agosto 2024) Raggiungere la seconda settimana in un torneo del Grand Slam è diventata un ormai un’abitudine per. Proprio lei che fino a otto mesi fa non aveva mai raggiunto gliin un major, da oggi potrà dire di esserci riuscita in tutti e quattro: prima a Melbourne, poi a Parigi e Wimbledon e infine a New York. Ed è la prima italiana di sempre a riuscirci in una singola stagione. La numero 5 al mondo sconfigge con il punteggio di 6-3 6-4 Yuliae conquista infatti un posto tra le migliori sedici a Flushing Meadows, al termine di una sfida ben condotta dall’inizio alla fine. Poco più di un’ora e mezza di fatica per la nostra campionessa olimpica, che ora è attesa dall’esame Karolina Muchova.