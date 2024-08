Tuttosport – Miretti a parte quando torna Con tutti a disposizione…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 31 agosto 2024) 2024-08-31 18:45:47 Torino, l’ultimo titolo di TS: Quattro punti raccolti in due gare: il pari con l’Inter alla prima e la vittoria sul Monza poi. Ora il Genoa di Alberto Gilardino non vuole fermarsi e va alla ricerca di un altro risultato utile contro l’Hellas Verona. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico rossoblù non ha solo presentato il match che si giocherà domani al Ferraris, ma è andato a ritroso analizzando anche il calciomercato ento al pareggio della prima giornata contro l’Inter. Gilardino e il mercato Genoa Così Gilardino sulla campagna acquisti del Genoa: “Sono felice che il mercato si sia chiuso:ci sono calciatori che vanno e che arrivano non è mai semplice. Sono contento dei giocatori che abbiamo acquistato e di coloro che son rimasti dalla passata stagione.