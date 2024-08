Sugli sbarchi l' Italia traccia la rotta in Europa Minniti stronca la sinistra | è trionfo-Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) «L'Africa non è povera, è un continente ricchissimo. L'deve fare un'alleanza strutturale con il popolo africano per usare le risorse dei suoi territori come elemento di sostegno e sviluppo. Se gli africani riescono ad aumentare il loro reddito, la questione migratoria diventerà meno asfissiante. In questo, il Piano Mattei del governopuò fare da apripista: è una straordinaria risorsa strategica che l'ha creato per il continente europeo». Il concetto dell'aiutiamoli a casa loro, presidente? «Espressione riduttiva e fuorviante. Qui c'è in ballo qualcosa di più grande e importante:e Africa devono costruire insieme il futuro assetto del pianeta. Con una guerra in, un'altra nel Mediterrano, la Libia sull'orlo di un conflitto civile e l'area sub -sahariana che sta per esplodere, è evidente che è saltato il vecchio ordine mondiale.