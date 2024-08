Spaccio di droga tra Marche e la Romagna rete smantellata | 35 indagati e 11 misure cautelari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Urbino, 31 agosto 2024 - Undici, 35e unadidiche coinvolgeva buona parte della provincia di Pesaro Urbino, sconfinando in quelle di Ancona e Rimini,. È il risultato di un’operazione condotta dalla Procura del Tribunale di Urbino insieme alla Compagnia dei carabinieri di Urbino, incentrata su un’indagine durata più di due anni, tra il 2020 e il 2022. Talemuoveva grandi quantitativi di stupefacenti in poco tempo, soprattutto cocaina, ma anche hashish e marijuana, e fruttava centinaia di migliaia di euro. Degli 11 destinatari delleper la detenzione a fini di, tutti uomini, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, nove risiedono nel Pesarese e due nel Riminese: sei di loro (tre di origine marocchina, due italiani e un macedone) sono in carcere, quattro ai domiciliari e uno avrà l’obbligo di firma.