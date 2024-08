Omicidio Terno Lega | Davvero sono questi i nuovi italiani a cui aspiriamo? Sala | La cittadinanza viene data troppo facilmente

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024)d’Isola. “Fermato Moussa Sangare, origini nordafricane eitaliana, sospettato di aver assassinato la povera Sharon. Spero venga fatta chiarezza il prima possibile e, in caso di colpevolezza, pena esemplare, senza sconti. Complimenti ai Carabinieri!”. Questo il post di Matteo Salvini, segretario nazionale della, che, pochi minuti dopo la notizia del fermo da parte dei carabinieri.all’attacco con le parole di Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità del partito, che non ci gira intorno: “L’uomo sospettato di aver ucciso Sharon è stato identificato come un 31enne nato a Milano, di origine straniera, e con problemi psichici accertati. La giovane donna avrebbe perso la vita per mano di questo presunto assassino, apparentemente senza motivo. Un episodio tragico che devi farci riflettere.