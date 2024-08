Omicidio-suicidio a Bari disposta l' autopsia sulla coppia di anziani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI - Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura ditragedia familiare avvenuta ieri ain via Lucarelli 62, nel quartiere Poggiofranco. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 84 anni ha sparato con una delle sue pistole, regolarmente detenute, alla moglie di 83, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Ad accorgersi dell'accaduto è stato il figlio 46enne della, che ha allertato i militari dopo aver trovato i genitori in una pozza di sangue in camera da letto. I carabinieri non hanno evidenziato segni di effrazione nella porta di ingresso dell'appartamento. Secondo quanto si apprende, la donna era da tempo allettata per una malattia invalidante; non si esclude che le sue condizioni possano aver portato il marito a compiere l'estremo gesto.