Manna | Osimhen? Non credo che andrà in Arabia in questa sessione di mercato

(Di sabato 31 agosto 2024) Giovanni, direttore sportivo del Napoli, a Dazn.incredibile. «Siamo contenti perché i tifosi devono essere orgogliosi di quel che abbiamo fatto nonostante le difficoltà, ilbloccato da alcune dinamiche che conosciamo. Il presidente ci ha dato la possibilità di investire e inserire elementi importanti che ci daranno una mano».«La situazione è estremamente chiara. Dalla fine dell’anno scorso Victor ha espresso l’assoluta volontà di non giocare più per il Napoli. Abbiamo cercato di assecondarlo. Ma ilè complicato. Pensavamo di aver concluso una trattativa, invece non è andata a buon fine. Abbiamo fatto investimenti importanti, abbiamo acquistato Lukaku, sono rimasti Raspadori e Simeone e non era affatto scontato. Noi abbiamo mantenuto la nostra linea di coerenza espressa dall’inizio.