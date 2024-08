Israele | morto in raid capo jihad a Gaza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 31 agosto 2024) 22.15 Il comandante della brigata centrale didellaislamica palestinese, Muhammad Qatrawi, è stato ucciso in un attacco aereo nella Striscia. Lo annunciano l'esercito israeliano e lo Shin Bet (sicurezza interna).Qatrawi "è stato coinvolto in numerosi attacchi missilistici controdaed è stato responsabile di molti altri attacchi contro le truppe e il Paese". E "stiamo smantellando il terrorismo che proviene dai campi profughi in Giudea e Samaria (Cisgiordania)",ha detto ildi stato maggiore israeliano,Halevi.