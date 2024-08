Giugliano | Corsa a più di 200 km h sull’Asse Mediano lanciano un crick ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 31 agosto 2024). I fuggitividi tutto aiper distoglierli dall’inseguimento, anche une uno pneumatico. Notti passate in strada nel tentativo di garantire la sicurezza dei cittadini con la concreta possibilità di non ritornare dalle proprie famiglie. Succede spesso, quasi ogni giorno e in tutte le parti d’Italia, ma questa volta è avvenuto ain Campania. La gazzella della sezione radiomobile della locale compagnia sta percorrendo l’Assequando nota all’altezza dello svincolo “Villa Literno” un’Alfa Romeo 156. In auto ci sono 5 persone incappucciate e iintimano l’Alt. A darne notizia una comunicazione del Comando Provincialedi Napoli.