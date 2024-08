West Nile un altro decesso | Da inizio anno 32 ricoveri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dall’dell’ad oggi sono 32 i casi confermati di malattia neuroinvasiva da virus, distribuiti in quasi tutte le zone del territorio modenese. Mentre i decessi, nella nostra provincia, sono saliti a due. Alessandra Fantuzzi, direttrice facente funzione del servizio di igiene pubblica Ausl, qual è lo scenario? "Purtroppo, negli ultimi giorni, abbiamo registrato un ulteriore(il primo risale amese, un uomo di 89 anni con patologie già preesisetenti, ndr). In questo caso si tratta di un uomo di 67 anni di Castelfranco. Anche lui con patologie croniche già preesistenti". La situazione, a oggi, risulta quindi ancora più preoccupante? "Come già sappiamo, l’aumento di casi ha indotto la Regione Emilia-Romagna a innalzare il livello di rischio: parliamo del livello tre, dunque il più alto.