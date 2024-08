Techetechetè ultima puntata estiva su Rai1 | finale con Raffaella Carrà e Loretta Goggi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Granper “” che conclude il ciclo estivo con unaspeciale dedicata a due artiste italiane che hanno fatto la storia della tv. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi saranno le due protagoniste. “2024”,con” continua a macinare successi in termini di ascolti. Il programma televisivo italiano, realizzato con diversi videoframmenti, è stato ideato dal giornalista Michele Bovi. Su Rai 1, fu trasmesso per la prima volta il 2 luglio 2012 e da allora ha macinato sempre più consensi. In ognidi quest’anno sono stati mostrati gli sketch più amati, i protagonisti e i ‘dimenticati’ che hanno raccontato la Tv nell’anniversario dei suoi 70 anni. Puntate ricche di storia, esibizioni, musica e ricordi. Anche per quest’estate si conclude l’appuntamento con gli archivi delle teche della Rai.