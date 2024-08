Stazzona Germasino autocarro esce di strada e finisce in un dirupo | ferito un 51enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Como, 30 agosto 2024 – Incidente, oggi verso le 12.30, a, nel Comasco. Unè uscito died è finito in unverso il rifugio Motta Foida. L’autista alla guida, un, è rimasto incastrato all’interno ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Dongo per tirarlo fuori dall’abitacolo. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como in elicottero.