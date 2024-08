Inter-Atalanta Gasperini deve scegliere i nuovi in formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024)si giocherà stasera alle 20.45 e persarà un ennesimo ritorno da ex al Meazza. L’allenatore dei bergamaschise e quanti degli ultimi acquisti schierare. LE NOVITÀ – Perla squadra di Gian Pieropuò presentarsi un po’ diversa rispetto a quella che ha perso contro il Torino nella scorsa giornata. Questo perché in settimana sono arrivati Juan Guillermo Cuadrado (un ex), Rui Patricio e Odilon Kossounou, anche se quest’ultimo non figura tra i convocati. I due presenti invece hanno già deciso il numero di maglia: il laterale prende il 7, il portiere il 28. Dovrebbero partire dalla panchina, con un altro ex che può avere l’esordio da titolare alla prima convocazione: Raoul Bellanova, sulla fascia destra.