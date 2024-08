I due volti della mantide Conoscenze pericolose e aiuti a figli e amanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Capace di muovere come pedine sulla sua scacchiera complici, amici e; in grado di sostenere economicamente quasi tutti questi ultimi, che dipendevano direttamente da lei nel quotidiano; accreditata di doti tali da mettere in soggezione gli interlocutori attraverso rituali di magia nera brasilianareligione Candomblé. Dopo il settimo fermo che ha riguardato questa volta il 40enne Fabio Oliva il "meccanico di famiglia" e proprietario del Rusty Garage di Parabiago (ieri chiuso per "motivi famigliari"), colui che avrebbe indicato all’organizzatrice l’autovettura da utilizzare per portare a termine il diabolico piano per uccidere Fabio Ravasio, il ritratto49enne Adilma Pereira Carneiro si fa ancora più complesso.