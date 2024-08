Europa League gli avversari di Roma e Lazio | dal Tottenham al Porto accoppiamenti da Champions

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Non è un accoppiamento clemente, quello per le italiane in. Davvero quasi una "2" per, un cammino tosto che potrebbe portarle alla finale del 21 maggio 2025 al San Mames di Bilbao, in Spagna. L'urna del Grimaldi Forum di Montecarlo mette i giallorossi di Daniele De Rossi sulla strada di Eintracht Francoforte,, AZ Alkmaar, Braga, Athletic Bilbao e Elfsborg, Union SG e Dinamo Kiev, mentre i biancocelesti di Marco Baroni si incroceranno con, Ajax, Nizza, Real Sociedad, Braga, Ludogorets, Dinamo Kiev e Twente.