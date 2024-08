Colapesce Dimartino La Sad tante feste e balli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 30 agosto 2024)in concerto al Bum Bum Festival di Trescore Balneario, La Sad al Piazzale degli Alpini,, cinema all’aperto e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 30 agosto. Ecco gli appuntamenti.Sino a domenica 1° settembre all’ex Oratorio di San Lupo, a, sarà allestita la mostra “Artisti, Amici, Superstar”. A cura della Fondazione Adriano Bernareggi Orari di apertura: mer-gio-ven dalle 16 alle 20, sab-dom dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. L’iniziativa rientra nel programma deiggiamenti per Sant’Alessandro. Sino al 1° settembre aprosegue “Valverde in festa – Festa patronale di Santa Maria Assunta”.