Carpi il ritorno di Mazzali | Che emozione essere qui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) "Quando ho saputo dell’interesse delnon ho più dormito". Basta una frase nella conferenza di presentazione di Simoneper capire quale sia lo spirito con cui il difensore arriva in biancorosso. Il terzino mancino classe 2002, che si era già allenato mercoledì agli ordini di Serpini, ha firmato per un anno, lasciando il Legnago con cui ha giocato 4 degli ultimi 5 anni fra C e D (57 gettoni in tutto) e con cui ha svolto preparazione. "C’era un interesse da un po’ – racconta il terzino nativo di Poggio Rusco - ma solo due giorni fa sono stato avvisato dal procuratore. Dopo un anno difficile non ero fiducioso di trovare una squadra così forte come il, con un tifo d’altra categoria. L’ho saputo alle 23 e la notte non ho dormito dall’".