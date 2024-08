Arriva il robot chirurgico in Versilia il 13esimo in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Lucca, 30 agosto 2024 - Sono tredici ichirurgici utilizzati nella rete ospedaliera: l'ultimoto entrerà in funzione il 2 settembre nell'ospedale dellaa Lido di Camaiore e ne potranno usufruire tutti i cittadini che abitano nei comuni dell'AslNord Ovest. Ilè il Da Vinci XI, ultima evoluzione, si spiega dalla Regione, di uno dei primi e più efficaci sistemi per la chirurgia mininvasiva-assistita: un sistema meno invasivo della chirurgia laparoscopica, compatto con quattro braccia interscambiabili, montate su un'unica colonnna. Inizialmente sarà utilizzato in urologia, in particolare per gli interventi per il tumore alla prostata, poi sarà esteso a chirurgia generale e ginecolologia.