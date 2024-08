Ambiente e salute sotto attacco cosa fa l’Amministrazione comunale?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 30 agosto 2024) Arezzo, 30 agosto 2024 – “(efa?” La Nota del consigliereMichele Menchetti. «Ormai ègli occhi di tutti: l’. Ecco un elenco di azioni che interessano il Comune di Arezzo e le sue frazioni che spiegano il concetto. Lo scorso 28 agosto su Teletruria è stata data la notizia di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in località Mugliano che andrà ad occupare 40 ettari nei dintorni della Fraternita dei Laici. Lo chiamano “agrifotovoltaico” perchéi pannelli saranno seminati dei fiori, a loro dire per aiutare le api, ma può essere questa definita agricoltura sostenibile? Infiocchettano le parole per farci indorare la pillola ma di fatto si tratta di un enorme spazio occupato da terreni agricoli che saranno in futuro inutilizzabili.