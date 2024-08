Alvaro Morata e Alice Campello | Lui Vive in Hotel!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024)si sono separati dopo tantissimi anni di matrimonio.ora in una stanza d’. Ecco che cosa succederà! La separazione tra il calciatoree l’influencersta facendo discutere da settimane, con voci e speculazioni che si susseguono senza sosta. L’ultima indiscrezione, diffusa da Chi Magazine, sostiene cheabbia lasciato la loro casa coniugale per trasferirsi in undi lusso a Milano. Il giocatore del Milan è stato recentemente fotografato proprio nella hall di un prestigioso albergo vicino a San Siro, apparendo cupo e pensieroso, con un atteggiamento che ha subito alimentato i gossip. La notizia della separazione traha fatto scalpore, soprattutto perché la coppia era considerata una delle più solide e amate del mondo dello spettacolo e dello sport.