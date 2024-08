Adriatic Series Triathlon Cesenatico resta in vetrina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Anche mentre l’estate si avvicina ai saluti, continuano i grandi eventi sportivi organizzati nel territorio di, dove anzi, con le temperature meno torride rispetto allo scorse settimane, ci sarà un clima più favorevole agli atleti, a partire da quelli che si cimenteranno nelle gare più impegnative, come per esempio l’, appuntamento riservato agli atleti professionisti e dilettanti in programma domani e domenica 1 settembre. Ilolimpico è un evento ormai consolidato per tutti gli appassionati di questa disciplina: nel corso della due giorni ormai alle porte, per di più in riviera ci sarà spazio anche per competere su distanze più corte, ideali per tutti gli sportivi.