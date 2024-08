Achille Costacurta Abbandona l’Italia | La Decisione Shock di Martina Colombari!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 30 agosto 2024)è al centro delle polemiche:ha finalmente preso unadrastica. Ecco che cosa succederà!, figlio del noto ex calciatore Billye della showgirl, sembra essere sempre più al centro delle polemiche a causa del suo comportamento fuori controllo. Negli ultimi tempi, il giovane ha attirato l’attenzione pubblicando contenuti controversi sui social, tra cui video in cui si mostra in possesso di sostanze stupefacenti e insulti diretti a sua madre sotto i post Instagram. Questo ha scatenato una serie di reazioni preoccupate da parte del pubblico e un’ondata di critiche verso il suo atteggiamento. Dopo questi episodi, siache i suoi genitori sono scomparsi per un breve periodo dai social.