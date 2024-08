Vi racconto le baruffe d’estate sull’autonomia differenziata Scrive Polillo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 29 agosto 2024) Avrà, senza dubbio ragione Roberto Calderoli a controbattere duramente ai dubbi di chi non condivide le magnifiche e progressive sorti dell’autonomia. Nella sua recente intervista al Corriere della sera ne ha avuto per tutti. A partire dall’opposizione: “Ammesso e niente affatto concesso che il referendum si celebri e passi l’abrogazione, diverrebbe automaticamente il referendum del Sud contro il Nord. Qualcuno vuole assumersi la responsabilità di spaccare il Paese?” Ma non è forse questa l’accusa che i fautori del referendum rivolgono proprio nei confronti di coloro che quella riforma hanno voluto e portato avanti? Difficile, quindi, stabilire le relative responsabilità. Più semplice prevedere che, alla fine, la spaccatura comunque ci sarà.