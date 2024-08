Venezia 81 | lo sbarco delle celebrity al Lido

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 29 agosto 2024) L'81esima Mostra del Cinema diha ufficialmente preso il via, e con lei sono arrivate personalità da tutto il mondo per celebrare il cinema che, per l'occasione, sceglie sempre il suo abito migliore. Sono infatti numerose lein arrivo, da Monica Bellucci a Lady Gaga, da Angelina Jolie a Brad Pitt, e le nostre aspettative riguardanti gli outfit del red carpet non fanno che salire. Restando in trepidante attesa di scoprire i look protagonisti di questa 81esima edizione, si inganna il tempo esaminando i primi outfit che sbarcano al. Per l'arrivo in laguna ci sono sempre due categorie ben suddivise, chi opta per un look casual e pratico ma terribilmente cool, e chi invece non rinuncia a tacchi a spillo e mini già dal mattino. Scopriamo cosa hanno in serbo per noi le star di questa edizione.