Stabile il mercato europeo dell’auto Anfia | Porre dossier automotive tra priorità della Commissione Europea

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 29 agosto 2024) A luglio le immatricolazioni di auto aumentano dello 0,4% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso Torino. «A luglio 2024, ilresta pressoché(+0,4%). Nel settimo mese dell’anno, tre dei cinque major market (incluso UK), registrano una crescita: +4,7% l’Italia, seguita da Spagna (+3,4%) e Regno Unito (+2,5%). In calo, invece, la Francia (-2,3%) e la Germania (-2,1%). A luglio, nell’area UE-EFTA-UK, la quota di penetrazione delle vetture ‘variamente elettrificate’ – ovvero auto ibride ‘tradizionali’, auto elettriche a batteria (BEV) e auto ibride plug-in (PHEV) – è pari al 53,3%, mentre quella delle sole auto ‘alla spina’ (BEV e PHEV) è del 20,7%. In Italia, nel mese, le elettrificate pesano per il 47,1%, mentre la quota delle sole ricaricabili (BEV e PHEV) è di appena il 7,2%». Queste le parole di Roberto Vavassori, Presidente di