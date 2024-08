Omicidio Verzeni la mappa del percorso di Sharon Spunta ipotesi pusher

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si continua a indagare sull’di, la barista 33enne uccisa per strada a Terno d'Isola nella notte fra il 29 e il 30 luglio. Fra lemai scartate c’è anche quella che il responsabile del delitto possa essere trovato nel sottobosco criminale del paese, dove i problemi di sicurezza sono noti, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio. Un negoziante che lavora a pochi metri da dove è stata uccisaha parlato ai carabinieri di un uomo sui 35 anni che sarebbe sparito da settimane. Continuano intanto le ricerche dell’arma del delitto, identificata come un coltello da cucina o un grosso pugnale.