Nuovi prodotti Funko e Loungefly da Il Signore degli Anelli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Da oggi sono disponibili i tre primi attesissimi episodi della seconda stagione de Glidel Potere, serie ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, il mondo fantastico nato dalla penna di J. R. R. Tolkien. Con la sua opera più importante, che quest’anno compie 70 anni, l’autore britannico ha cambiato per sempre il genere fantasy, diventando un vero e proprio punto di riferimento per le generazioni successive. Per celebrare l’importante anniversario,presenta iPop! dedicati ai personaggi più amati del libro, da Frodo a Legolas, passando per il misterioso Gollum, tutti gli appassionati potranno viaggiare per la Terra di Mezzo insieme alla Compagnia dell’Anello! Il nuovo Pop! Town dedicato a Bilbo Baggins e a Casa Baggins è un pezzo da collezione imperdibile per tutti i faniconici Hobbit.