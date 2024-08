Míchel | Tutta la squadra ha giocato una grande partita

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 agosto 2024) 2024-08-29 21:51:25 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Michel Sanchez ha analizzato lavittoria della suacontro Osasuna a Montilivi, una vittoria in cui i suoiri hanno mostrato ancora una volta un gioco efficace, offensivo, verticale e aggressivo con e senza palla, qualcosa che fa ben sperare i tifosi del Girona per la nuova stagione. Anche quello di Vallecas ha apprezzato il pareggio per la Lega dei Campioniche ha incorniciato il suo con il LiverpoolLui ArsenaleLui Feyenoord e il Slovan Bratislavasquadre che visiteranno Montilivi, e PSG, Milan, PSV Eindhoven e Sturm Graz, che visiterà.