Mbappè vittima di un attacco hacker | insulti a Messi al Tottenham e uno scoop di mercato

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’account ‘X’ di Kylian Mbappé è stato violato da undurante la notte. Lo riporta ‘L’Equipe’. Nel giro di pochi minuti sono apparsi messaggi offensivi esu chiunque, partendo da Leofino ad arrivare alpreso di mira quasi per pura casualità. “Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore di tutti i tempi” si leggeva nel post accompagnato dalla foto diin lacrime, descritto come un nano. Un altro messaggio diceva “Manchester è rossa“, in riferimento alla sua rivalità con il City. E anche “Vi ho ingannato, vado al Manchester United. Nel 2028 ci arrivo gratis“. L’ha pubblicato anche messaggi a favore della criptovaluta e della Palestina. Dopo meno di un’ora i messaggi sono stati cancellati. L'articolodi un, ale unodiCalcioWeb.