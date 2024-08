M O Guterres esorta Israele a concludere immediatamente operazione Idf in Cisgiordania

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonioha chiesto adi cessare le sue operazioni militari indopo che le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver lanciato “un’antiterrorismo” su larga scala mercoledì in cui sono stati uccisi almeno 11 palestinesi. Il portavoce del segretario generale Onu, Stéphane Dujarric, ha affermato in una dichiarazione cheè “profondamente preoccupato” per gli ultimi sviluppi ine “condanna fermamente la perdita di vite umane, anche di bambini”.“invitaa rispettare i suoi obblighi pertinenti ai sensi del diritto umanitario internazionale e ad adottare misure per proteggere i civili e garantire la loro sicurezza”, continua la dichiarazione.