Lautaro Martinez una buona notizia! Ma si procede con cautela Inzaghi riflette – CdS

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’Inter ritrova il suo bomber, capitano e soprattutto trascinatore.ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e punta a una maglia da titolare contro l’Atalanta. Ma come ribadito anche dal Corriere dello Sport, Mehdi Taremi in ogni caso è pronto a prendere il suo posto. ORA IN GRUPPO – Dopo l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida vinta contro il Lecce,ha ripreso ieri a lavorare con i compagni di squadra ad Appiano Gentile. Nonostante un rientro parziale, l’attaccante argentino ha partecipato a gran parte della seduta, segno che il recupero è quasi completato. La sua presenza in campo per il big match contro l’Atalanta, in programma venerdì sera, è ancora in dubbio, ma le speranze di vederlo tra i titolari sono crescenti.