Il Garante dei detenuti visita il carcere minorile di Nisida

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlcampano dei, Samuele Ciambriello hato oggi ildi, incontrando anche il Magistrato di Sorveglianza dei minori, Margherita di Giglio, che si trovava nell’istituto per svolgere i colloqui con i giovani. All’interno deldioggi erano presenti 71 ragazzi, di cui 22 stranieri, provenienti per lo più da Tunisia, Marocco ed Egitto e sette a lavoro in articolo 21. In Italia sono 555 i giovani ristretti nelle 15 carceri per minorenni. Sottolinea Ciambriello: “E’ cambiata l’utenza delle carceri minorili, e questa nuova utenza ha bisogno di psichiatri a tempo pieno, psicologi e, soprattutto, di un serD di riferimento fisso, interno. C’è bisogno di una vera e propria presa in carico.