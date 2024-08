Giallo in Darsena | trovato un cadavere in un container

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Viareggio, 29 agosto 2024 – Ildi un uomo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 agosto, all’interno di unnelle vicinanze dell’ex piscina comunale in. Dai primi riscontri potrebbe trattarsi di uno straniero. Sul posto ci sono le forze dell’ordine che stanno cercando di capire le cause della morte. Tutte le piste sono aperte. Di certo dal primo esame del, il decesso potrebbe risalire a qualche giorno fa. Notizia in aggiornamento.