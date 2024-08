F1 Charles Leclerc | A Monza proviamo a vincere ma sarà più difficile rispetto a cinque anni fa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il weekend del Gran Premio d’Italia 2024 è ormai alle porte e c’è grande curiosità per capire quale potrà essere il rendimento della Ferrari a. La Scuderia di Maranello ha ambizioni importanti nell’appuntamento di casa e dovrebbe introdurre un pacchetto di aggiornamenti sulla SF-24 proprio sul circuito brianzolo, con l’obiettivo di avvicinarsi alle prestazioni della McLaren e della Red Bull di Max Verstappen. “Sicuramente quando abbiamo finito la gara abbiamo cercato delle spiegazioni, perché è bello fare una bella performance ma bisogna capire perché al sabato non è andata bene. Abbiamo capito in buona parte cosa non ha funzionato e questo ci dà confidenza. Avevo detto che sarebbe stato un miracolo salire sul podio e l’abbiamo fatto“, ha dichiarato ieriai microfoni di Sky Sport in centro a Milano.