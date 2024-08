Dai gruppi armati ai coloni violenti | perché l’attacco d’Israele in Cisgiordania è l’ennesimo passo verso l’allargamento del conflitto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Molto dipenderà dalle tempistiche, dalle modalità e dalle conseguenze materiali del. Ma la vasta operazione militare condotta da centinaia di soldati israeliani inrischia di diventare la cellula impazzita che darà il via alla metastasi deltra Israele e Hamas fuori dalla striscia di Gaza. Mentre nell’enclave palestinese si continua a morire sotto le bombe di Tel Aviv, portare lo scontro con ipalestinesi in West Bank significa fargli varcare i confini di quell’enorme acquario di disperazione che è oggi la Striscia di Gaza, isolata e affamata per volere del governo israeliano. Spargere il seme della guerra inrappresenta un rischio ancora più alto: ilpotrebbe diventare incontrollabile e coinvolgere direttamente altri attori regionali.