Bisi l’artista del nuoto Domani altra gara in Perù

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Valentinaè arrivata settima nell’esercizio solo tecnico diartistico ai Mondiali categoria juniores in. Pesaro da Romani olimpionico passando per Magnini campione mondiale ha una lunga tradizione natatoria e adesso con lanelartistico è la prima volta che una atleta pesarese arriva così in alto. La squadra di Sport Village ha diverse campionesse e laè la stella che brilla di più. L’atleta pesarese viene da un’annata spettacolare. Lasta confezionando nelartistico (sincronizzato) importanti traguardi nazionali e internazionali. Dopo aver riconfermato il titolo di campionessa italiana per la Categoria Juniores ed essersi aggiudicata la medaglia d’oro ai Campionati Assoluti, la singolista della nazionale ha preso parte alle tappe internazionali di Belgrado e di Malta, ottenendo straordinari risultati.